Pri Semiču huda nesreča več vozil, v kraju Golek pijana 68-letnica trčila v mopedista

O prometni nesreči z udeležbo štirih vozil na Gabru pri Semiču so bili obveščeni novomeški policisti. Po prvih ugotovitvah PPP Novo mesto je voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, ob srečanju oplazil dve vozili, ki sta pripeljali iz nasprotne smeri, in čelno trčil v avtomobil 43-letne voznice. Huje poškodovano 43-letnico in več lažje poškodovanih udeležencev nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu policisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročiteljica nesreče pod vplivom alkohola

V sredo okoli 12. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznice osebnega avtomobila in mopedista v križišču v kraju Golek na območju Krškega. Policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovorna 68-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neupoštevanja pravila o prednosti trčila v 47-letnega voznika mopeda. Mopedist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,34 miligrama alkohola (0,7 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog.