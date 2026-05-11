Pri Sežani razkrili domnevno kriminalno združbo, med njimi tudi otroci!

Policisti PP Sežana so prejšnji teden prejeli obvestilo s strani občana, ki je pri vasi Vrhovlje opazil sumljive osebe s skiroji. Opažene je namreč povezal z informacijo domačinov, da so se osebe s skiroji pojavile tudi na enem od predhodnih vlomov v stanovanjsko hišo. Po obvestilu občana so relacijo pregledali policisti PP Sežana, pri tem pa najprej izsledili 23-letno državljanko Madžarske in dva otroka, ki sta bila z njo, stara 15 in 13 let. Otroka sta uporabljala električne skiroje.

Med postopkom z njimi so policisti prejeli še prijavo oškodovanca, da mu je moški, v spremstvu mlajše osebe na skiroju, odvzel osebni avtomobil, parkiran poleg njive. Oškodovanec je policistom posredoval znamko, tip in registrsko označbo vozila. Policisti so na podlagi prijete prijave opazili mimo vožnjo odvzetega avtomobila ter v nadaljevanju podvzeli ukrepe za njegovo zaustavitev. Voznik je pri tem osebni avtomobil v bližini policistov sunkovito ustavil, sam pa stekel stran. Policisti so nemudoma izvedli vse ukrepe za izsleditev osumljenca ter ga v nadaljevanju tudi uspešno prijeli.

Izsledili in prijeli so 47-letnega državljana Madžarske, ki so ga v postopku osumili kaznivega dejanja odvzem motornega vozila. Odvzeli so mu prostost. Med postopkom z vsemi osebami, za katere se je izkazalo, da delujejo skupaj, je bilo ugotovljeno, da obstaja sum, da so vlomili tudi v stanovanjsko hišo, v naselju Dol pri Vogljah (28. aprila 2026). Tako je bila odvzeta prostost tudi ženski. Z zbiranjem obvestil je bilo potrjeno, da so osebe osumljene storitve vloma v hišo v Dolu pri Vogljah.

Na kraj so bila poklicane delavke Centra za socialno delo, da so poskrbele za oba otroka, saj prisotna nista bila njihova starša. Policisti PP Sežana se iskreno zahvaljujejo občanu, ki je dal koristne informacije za prijetje osumljenih storilcev kaznivih dejanj.