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AVSTRIJSKA POLICIJA

Pri Slovencu našli skoraj kilogram mamil, takoj je vse priznal

Droge so mu zasegli, voznika pa začasno pridržali.
Celovško tožilstvo je odredilo, da ga premestijo v zapor v Celovcu (fotografija je simbolična). FOTO: Yakobchukolena/Getty Images
Celovško tožilstvo je odredilo, da ga premestijo v zapor v Celovcu (fotografija je simbolična). FOTO: Yakobchukolena/Getty Images
STA, B. K. P.
 23. 7. 2026 | 15:27
0:48
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Avstrijska policija je v sredo pri 35-letnem Slovencu, ki je z avtomobilom prek karavanškega predora želel vstopiti v Avstrijo, v prtljagi odkrila heroin in kokain, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Policisti so pri pregledu njegovega vozila odkrili približno 500 gramov heroina in 400 gramov kokaina, je sporočila koroška deželna policijska uprava. Droge so mu zasegli, voznika pa začasno pridržali. 35-letnik je že med prvim izpraševanjem priznal krivdo. Celovško tožilstvo je odredilo, da ga premestijo v zapor v Celovcu.

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