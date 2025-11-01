V tragediji v Novem mestu naj ne bi bil uporabljen bokser, Aleš Šutar naj bi dobil udarec s pestjo v lice

Znane so nove podrobnosti glede preiskave tragedije v Novem mestu, v kateri je umrl Aleš Šutar. Na portalu 24ur so neuradno izvedeli, da naj bi Policija izključila možnost, da je bil osumljeni med napadom oborožen. Po pisanju tega portala naj bi žrtev s pestjo udaril v lice, a brez boksarja, ta pa naj bi nato padla po tleh.

Po poročanju 24ur Policija neuradno nima posnetka tragedije. Zaradi tega je seveda težje ugotoviti, kdo je bil udeležen v njej poleg pokojnega. Ob tem 24ur še dodaja, da policija neuradno DNK dokazov za zdaj ni povezala niti z osumljencem niti s kom drugim, preiskava pa neuradno v veliki meri temelji na izjavah očividcev. Policija je po tragediji priprla enega moškega.

Predsednica danes obiskala Novo mesto

Novo mesto je danes obiskala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Med današnjim pogovorom je od predstavnikov Romov dobila zagotovilo, da bodo skušali narediti vse, da se v romskih naseljih prekine s streljanjem in nasiljem, kot tudi, da bi otroci redno obiskovali pouk. Glede ukrepov, ki jih je napovedal premier Robert Golob, meni, da gredo mnogi v pravo smer.