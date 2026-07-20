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ČAKA GA OVADBA

Pri Umagu Slovenec izsilil motorista, ta ga je napadel s čelado in razbil še avto

Motorist in njegova 40-letna sopotnica sta po trčenju v avto padla na cesto in se lažje poškodovala.
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty images
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty images
STA, B. K. P.
 20. 7. 2026 | 15:58
1:25
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V naselju Crveni Vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek.

Prometna nesreča se je zgodila v soboto okoli poldneva, ko je 27-letni slovenski državljan z avtomobilom slovenskih registrskih oznak med zavijanjem v Ulico Medigija izsilil prednost motorju s puljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letnik, je sporočila hrvaška policija. Motorist in njegova 40-letna sopotnica sta po trčenju v avtomobil padla na cesto in se lažje poškodovala.

Po padcu je motorist pristopil do avtomobila, s čelado razbil steklo vozila, nato pa z isto čelado udaril 27-letnega Slovenca. Policija bo zoper motorista vložila kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje lastnine ter obdolžilni predlog zaradi kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir. Zoper slovenskega državljana bo uvedla prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa.

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