Pri upokojencu iz Štajerske preiskali hišo: poglejte, kaj vse so našli v njej (FOTO)

Na območju Vojnika so celjski policisti ta teden izvedli hišno preiskavo, ki je razkrila presenetljivo količino orožja in streliva. Pri starejšem občanu so našli in zasegli več kosov nevarnih predmetov.

FOTO: PU Celje

Med zaseženim orožjem je bilo kar pet pušk, med njimi tudi polavtomatska puška s preklopnim bajonetom. Poleg tega so policisti odkrili še štiri pištole z nabojniki ter več kot 500 kosov različnega streliva.

Gre za količino, ki vzbuja resna vprašanja o izvoru in namenu takšnega arzenala.

Policisti bodo osumljenega kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Za tovrstno dejanje je po Kazenskem zakoniku (KZ-1) predvidena kazenska odgovornost.

Primer zdaj prehaja v roke pristojnih organov, ki bodo ugotavljali vse okoliščine.