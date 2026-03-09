Pri Veržeju osebno vozilo trčilo v daljnovod, ena oseba poškodovana, ceste do jutra popolnoma zaprte

Danes malo pred 16. uro je prišlo do prometne nesreče na regionalni cesti Križevci pri Ljutomeru – Veržej, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in voznik traktorja. Pri trčenju je bilo osebno vozilo odbito na njivo, kjer je trčilo v betonski steber daljnovoda. Med nesrečo se je sopotnica v osebnem avtomobilu poškodovala.

Zaradi odprave škode na daljnovodu sta regionalna cesta Križevci pri Ljutomeru – Veržej in lokalna cesta Banovci – Veržej trenutno popolnoma zaprti za ves promet, predvidoma do jutranjih ur naslednjega dne. Novico je za javnost sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Murska Sobota. Policija in pristojne službe opozarjajo voznike, naj za čas zapore uporabljajo obvoz po drugih cestah.