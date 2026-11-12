Pri Vojniku voznik tovornjaka umrl po trčenju v varnostno ograjo

V prometni nesreči, ki se je v sredo zvečer zgodila na lokalni cesti zunaj naselja Verpete pri Vojniku, je umrl voznik tovornega vozila. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je trčil v varnostno ograjo, nato pa zapeljal s ceste. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Po podatkih celjske policije je letos na območju njihove pristojnosti v prometnih nesrečah umrlo 14 ljudi, kar je osem manj kot v enakem obdobju lani, ko je življenje izgubilo 22 ljudi.