Pri vzvratni vožnji zbil 85-letnega pešca, z njim je hudo

Policija je v ponedeljek, 22. decembra, ob 16.24 prejela obvestilo o prometni nesreči III. kategorije v Ajdovščini, na Vipavski cesti. V nesreči je bil huje poškodovan 85-letni pešec.

Nepravilni premik vozila pri vzvratni vožnji

Po ugotovitvah policistov je nesrečo povzročil 44-letni voznik osebnega avtomobila, ki je imel vozilo parkirano v parkirnem boksu pred objektom. Z vozilom je zapeljal vzvratno in pri tem zavijal v levo, pri čemer se pred spremembo smeri vožnje ni prepričal, da to lahko stori varno oziroma brez ogrožanja drugih udeležencev v prometu (po prvem odstavku 42. člena ZPrCP).

Pri vzvratni vožnji je z zadnjim delom avtomobila trčil v 85-letnega pešca, ki je prečkal vozišče iz smeri tamkajšnjega trgovskega centra. Po trčenju je pešec padel na vozišče in se po dosedanjih podatkih huje telesno poškodoval.

Preizkus alkoholiziranosti

Vozniku so policisti na kraju odredili preizkus alkoholiziranosti in nato še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Na kraj so bili napoteni reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so poškodovanega pešca oskrbeli in ga po nudeni prvi pomoči odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici.

O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami so bili obveščeni tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica nadaljujejo preiskavo in okoliščine dogodka preverjajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po prvem odstavku 323. člena KZ-1).