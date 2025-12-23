  • Delo d.o.o.
PROMETNA NESREČA

Pri vzvratni vožnji zbil 85-letnega pešca, z njim je hudo

Zgodilo se je v Ajdovščini, na Vipavski cesti.
Fotografija je simbolična. FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
S. U.
 23. 12. 2025 | 13:58
1:46
Policija je v ponedeljek, 22. decembra, ob 16.24 prejela obvestilo o prometni nesreči III. kategorije v Ajdovščini, na Vipavski cesti. V nesreči je bil huje poškodovan 85-letni pešec.

Nepravilni premik vozila pri vzvratni vožnji

Po ugotovitvah policistov je nesrečo povzročil 44-letni voznik osebnega avtomobila, ki je imel vozilo parkirano v parkirnem boksu pred objektom. Z vozilom je zapeljal vzvratno in pri tem zavijal v levo, pri čemer se pred spremembo smeri vožnje ni prepričal, da to lahko stori varno oziroma brez ogrožanja drugih udeležencev v prometu (po prvem odstavku 42. člena ZPrCP).

Pri vzvratni vožnji je z zadnjim delom avtomobila trčil v 85-letnega pešca, ki je prečkal vozišče iz smeri tamkajšnjega trgovskega centra. Po trčenju je pešec padel na vozišče in se po dosedanjih podatkih huje telesno poškodoval.

Preizkus alkoholiziranosti 

Vozniku so policisti na kraju odredili preizkus alkoholiziranosti in nato še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Na kraj so bili napoteni reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so poškodovanega pešca oskrbeli in ga po nudeni prvi pomoči odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici. 

O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami so bili obveščeni tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica nadaljujejo preiskavo in okoliščine dogodka preverjajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po prvem odstavku 323. člena KZ-1).

13:23
Novice  |  Slovenija
SHOD HARMONIKARJEV

Harmonikarji bodo kljub prepovedi zavzeli Prešernov trg! Odzval se je tudi nečak Lojzeta Slaka

V centru Ljubljane v petek shod harmonikarjev.
23. 12. 2025 | 13:23
13:17
Bulvar  |  Šokkast
KAJ ZARES ŠTEJE?

Besede, ki jih je Gašper Tič namenil Denisu Avdiću, vas bodo pretresle: »Ko boš umrl ...«

Pokojni igralec ga je postavil na relana tla.
23. 12. 2025 | 13:17
13:10
Lifestyle  |  Praznično
OKRAŠEVANJE

Božič po skandinavsko: naravni materiali, nevtralne barve in trajnostni okraski za umirjen dom

Sodoben božični dom nastane z drobnimi, a osebnimi poudarki, brez kiča in velikih stroškov; minimalizem, trajnost in sveže barve bodo naredili čudež.
23. 12. 2025 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZA SOŽITJE

Mateja de Reya: Starši nosijo največje breme odgovornosti za otroke (Suzy)

Želela je biti balerina, potem policistka, učiteljica, specialna pedagoginja ...
23. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVA RAZISKAVA

Razkritje leta! Manj rib v prehrani pomaga ohranjati mladost in zdravje

Komaj smo se navadili na jedilnik redno uvrstiti ribe, zdaj pa šok!
Miroslav Cvjetičanin23. 12. 2025 | 13:00
12:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
55 KAZNIVIH DEJANJ

Morilec (20) iz OŠ Prečko dobil je 50 let: sedemletnik umrl, učiteljica in trije otroci hudo ranjeni

Tragedija v Prečku dobila epilog: 20-letniku 50 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.
23. 12. 2025 | 12:56

