Priči na območju Metelkove v Ljubljani preprečili posilstvo, policija pridržala 34-letnega Tunizijca

VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Identiteto drugega še ugotavljajo.

Na območju Metelkove v Ljubljani naj bi včeraj okoli ene ure zjutraj, kot nam je v uredništvo sporočila bralka, migranti poskušali posiliti žensko. Dodala je, da je bila o zadevi obveščena policija, ki da je nato tudi prišla na kraj dogodka. Na PU Ljubljana so na naša poizvedovanja odgovorili, da lahko v okviru varstva osebnih podatkov, interesa preiskave in preprečitve ponovne viktimizacije vpletenih oseb potrdijo, da so v ponedeljek pozno zvečer prejeli prijavo suma poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. To pa da je bilo po do zdaj zbranih obvestilih storjeno istega ...