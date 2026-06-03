Prijatelji ga niso več videli za seboj, nato so kolesarja našli poškodovanega

V okolici naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid se je v ponedeljek popoldne huje poškodoval 66-letni kolesar iz Nemčije. Nesreča se je zgodila okoli 15.47 na makadamski poti med Hleviščem in Trnovim ob Soči. Kot je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica, se je nemški kolesar vozil v skupini prijateljev, pri čemer je vozil kot zadnji v koloni. Med spustom po strmem makadamskem odseku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad kolesom, padel in se poškodoval.

Njegovi prijatelji so po nekaj časa opazili, da ga ni za njimi, zato so se vrnili po isti poti. Kolesarja so našli poškodovanega na tleh. Po ugotovitvah policije je bil zaradi poškodbe glave krajši čas tudi nezavesten.

Na kraju dogodka so mu prvo pomoč nudili reševalci, nato pa so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti Policijske postaje Bovec okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.