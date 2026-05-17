Prijatelji so poleteli kljub gosti megli: ugasnila tri mlada življenja, znana vsebina poročila preiskave (FOTO)

ZNANA JE VSEBINA SPOROČIL

Leto in pol od najhujše letalske nesreče v samostojni Sloveniji.

Jutri bo minilo natanko leto in pol, ko je v Gančanih blizu Beltincev strmoglavilo letalo, v katerem so umrli trije mladi iz Prekmurja in Prlekije. Vse od 17. novembra 2024 so dogodek preiskovali policisti in kriminalisti ter seveda Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov pri Ministrstvu za infrastrukturo pod vodstvom glavnega preiskovalca in vodje službe Tonija Stojčevskega. Ta je zdaj na 41 straneh posredoval poročilo o nesreči cessne 172 z registrsko oznako S5-DLM. V nesreči so umrli 33-letni pilot Nikolaj Balažic ter potnika, 31-letni Alen Pivar in ...