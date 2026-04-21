Prijatelji žalujejo za mladim motoristom: »Redko srečaš koga takšnega, kot je bil Aleks«

V mirno nedeljsko popoldne, ko so mnogi na radgonskem območju pričakovali dež, da bi namočil suhe vrtove in polja, so se oglasile sirene reševalnih, gasilskih in policijskih vozil, ki so iz Gornje Radgone hiteli po regionalki proti Mariboru, kmalu zatem je območje preletel še helikopter. »Ob 16.27 sta v naselju Lomanoše v Občini Gornja Radgona trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine in do prihoda reševalcev NMP oskrbovali tri poškodovane osebe, ena pa je preminila. Poškodovane so reševalci prepeljali v SB Murska Sobota,« je poročal Regijski center za obveščanje.

2 SMRTNI PROMETNI nesreči na radgonskem območju letos

V nesreči je umrl 23-letni voznik motornega kolesa Aleksander S. iz bližnjih Lutvercev, 19-letnega sopotnika na motorju pa so telesno poškodovanega odpeljali v murskosoboško bolnišnico. Cesta je bila več ur popolnoma zaprta, policisti so ugotavljali vse okoliščine prometne nesreče in obvestili preiskovalnega sodnika ter državnega tožilca. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti voznika motornega kolesa. »Veliko prijateljev in znancev imam, a le redko srečaš koga takšnega, kot je bil Aleks. Hudo nam je, da se je to moralo zgoditi, in lahko se samo vprašamo, zakaj nas pogosto hitro zapustijo najboljši. Aleks je bil zelo priden, delaven človek in dober prijatelj, ki ga večina ne bo kar tako pozabila,« nam je dejala njegova dobra znanka in prijateljica.

Aleksander S. je letos druga smrtna žrtev pomurskih prometnic. Obe tragični nesreči sta se zgodili na »cesti smrti« med Gornjo Radgono in Ihovo, oba umrla udeleženca pa izvirata iz iste vasi Lutverci. Lani v tem času na obravnavanem območju še ni bilo prometne nesreče s smrtnim izidom. Posredovalci v naselju Lomanoše so morali ob 17.37 že odhiteti na novo reševanje, saj se je prometna nesreča zgodila tudi na 10 km oddaljenem odseku regionalne ceste Radenci–Križevci, kjer je naliv oviral delo interventnih služb. »V naselju Hrastje - Mota v Občini Radenci sta trčila osebno vozilo in štirikolesnik. Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj dogodka in do prihoda reševalcev NMP pomagali poškodovani osebi,« so po dogodku poročali iz regijskega centra za obveščanje.

V naselju Lomanoše v Občini Gornja Radgona sta trčila osebno vozilo in motorno kolo. Foto: Oste Bakal

Tragedija se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti voznika motornega kolesa. Foto: Oste Bakal