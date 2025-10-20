Prijavil le štiri zavoje cigaret, a ko so dacarji pri Pincah pogledali v kombi jih je skoraj kap (FOTO)

Minuli četrtek so preiskovalci Mobilnega oddelka Finančne uprave Murska Sobota na Pomurski avtocesti A5, izvoz Pince–sever, zaustavili kombinirano vozilo Peugeot Boxer francoskih registrskih oznak. Vozilo je upravljal bolgarski državljan, ki je navedel, da potuje iz Bolgarije v Francijo in da ima s seboj štiri zavoje cigaret.

Prijavil je le štiri zavoje cigaret. FOTO: Furs

Ob pregledu tovornega prostora so preiskovalci opazili na novo nameščene kovice ter zaznali vonj po silikonskem kitu, zato so se odločili za podrobnejši pregled vozila. V skritih prostorih sten in tal tovornega prostora so odkrili kar 170.000 (850 »štek«) cigaret znamke Winston Classic, označenih z bolgarsko tobačno znamkico.

Cigarete so uradniki FURS zasegli, zoper voznika pa uvedli postopek o prekršku zaradi suma kršitve predpisov o trošarinah in druge postopke.