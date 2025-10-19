Prijeli in izpustili najbolj iskanega Kranjčana Mladena, razpisana tiralica

Kavčana Mladena Samardžijo Bosanci znova aretirali, a tudi izpustili. Proti Kranjčanu je razpisana Interpolova tiralica zaradi tihotapljenja mamil.
Aretacija na Jahorini Foto: MNZ Republike Srbske
Bosanci so na zahtevo našega pravosodja že drugič aretirali in pridržali enega najbolj iskanih slovenskih kriminalcev, 35-letnega Kranjčana Mladena Samardžijo, a ga je sodišče BiH že naslednji dan izpustilo na prostost, saj se je izkazal tudi z njihovim potnim listom, svojih državljanov pa Sloveniji ne izročajo.
Rubili bi mu premoženje
Kot so sporočili iz PU Hercegovsko-neretvanske, so policisti v mestu Prozor med prometno kontrolo ustavili audi A6, ki ga je upravljal M. S. iz Sanskega Mosta. Ko so ugotovili, da je vozilu potekla registracija, M. S. pa je imel neveljavno vozniško dovoljenje, ...