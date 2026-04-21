Prijeli Pink panterja Ivana Markovića, roparja ljubljanske zlatarne

FILMSKI ROP V SLOVENIJI

Iz Malalana so zlikovci odnesli za pol milijona ur, primer je postal fiasko tožilcev.

V severnoitalijanski deželi Emiliji - Romanji so aretirali 51-letnega Ivana Markovića. Ali, če hočete, Ivana Milovanovića, Sama Kolarića, Obradina Nikolića oziroma Ivana Miroslava Markovića; tudi te podatke je namreč Srb uporabljal, ko se je predstavljal z lažnimi dokumenti. Z mednarodno tiralico ga išče Slovenija, saj naj bi bil vpleten v enega najbolj filmskih ropov v naši državi. Pred skoraj natanko desetletjem je razvpita tolpa Rožnati panterji dobesedno sredi Ljubljane opustošila draguljarno Malalan. Gospa je bil gospod Italijanski policisti so v nekem stanovanju poleg njega aretirali še ...