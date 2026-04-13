Prijeli požigalca (49), ki je na Goriškem povzročil ogromno škode

Policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica, in novogoriški kriminalisti so prejšnji mesec na Goriškem obravnavali večje število požarov. Začelo se je v petek, 6. marca, ko so v nočnem času zagoreli zabojniki za odpadke v Cankarjevi ulici v Novi Gorici. »Neznani storilec je okrog pol četrte jutranje ure v zabojnik odvrgel neznano gorljivo snov, zaradi česar je zagorela njegova vsebina. Ogenj se je razširil na skupno šest komunalnih zabojnikov in še na osebni avto, ki je v celoti pogorel. Lastnici vozila je bila povzročena materialna škoda v višini približno 26.000 evrov, komunalno podjetje pa je bilo oškodovano za 3950 evrov,« je incident opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Naslednjo noč se je zgodba ponovila, a bilo je še huje. V soboto ob 3.39 so policisti prejeli obvestilo o požaru zabojnikov na ekološkem otoku v Kidričevi ulici v Novi Gorici. Zagorelo je šest zabojnikov, poškodovana je bila tudi kovinska tabla, škoda, ki je v požaru nastala, pa je znašala približno 3950 evrov. Le nekaj minut pozneje je nekdo prijavil še požar zabojnikov na ekološkem otoku v Rejčevi ulici. Poleg šestih zabojnikov je bil poškodovan tudi osebni avtomobil, na katerem je nastala škoda v višini približno 1749 evrov. Storilec je iste noči zanetil požar tudi na ekološkem otoku v Ulici Ivana Regenta, kjer je poškodoval PVC zabojnik za papir in karton. Nastala škoda je znašala približno 3950 evrov.

Dogodek je bil obravnavan kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Serija požarov se je nato nadaljevala 28. marca. Takrat je nekdo v Prvomajski ulici v Novi Gorici zanetil ogenj pri leseni lopi pod nadstreškom stanovanjske hiše, požar pa se je razširil na celoten objekt in nadstrešek, ki sta bila uničena. Nastala škoda znaša približno 20.000 evrov. Nedolgo zatem je občan prijavil, da gorijo zabojniki na ekološkem otoku v Cankarjevi ulici, kjer je nastala škoda v višini približno 2000 evrov, kmalu za tem je zagorelo na gradbišču v Ulici Gradnikove brigade, kjer je storilec zanetil ogenj na električni inštalaciji gradbenega stroja ter s tem povzročil večjo materialno škodo v višini več deset tisoč evrov. Dogodek je bil obravnavan kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Nekaj minut pred drugo uro ponoči je zagorela še lesena hiška za izmenjavo knjig v naselju Ledine, gasilci pa so požar pogasili in s hitro intervencijo preprečili njegovo širjenje na bližnja vozila

Prijeli 49-letnika

»Značilnost vseh obravnavanih primerov je bila, da so se požari zgodili v zelo kratkem časovnem obdobju. V podtaknjenih požarih 6. in 7. marca je šlo predvsem za požare zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih. Med policijsko preiskavo je bilo ugotovljeno, da so bili vsi navedeni požari podtaknjeni. Policija je tri tedne kasneje ponovno obravnavala serijo požarov na območju Nove Gorice in tudi v teh primerih je obstajal sum, da so bili požari podtaknjeni, kar je bilo v nadaljnji preiskavi tudi potrjeno,« je po končanih preiskavah sporočil Božnik in dodal, da so policisti uspešno odkrili tudi požigalca: »Na podlagi zbranih obvestil in utemeljenega suma, da je kazniva dejanja izvršil 49-letni osumljenec z območja Severne Primorske, je bila na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podana pobuda za izvedbo hišne in osebne preiskave. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici so policisti prejšnji teden hišni preiskavi na Goriškem in Ajdovskem tudi opravili.«

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 49-letnemu osumljencu minuli četrtek odvzeli prostost in ga pridržali, naslednji dan pa je bil s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika.

Med hišnima preiskavama so policisti našli in zasegli predmete, za katere obstaja verjetnost, da izvirajo iz kaznivih dejanj, moški je tako osumljen še treh kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil na območju Policijske postaje Ajdovščina, in sicer: poškodovanje ali uničenje javnih naprav (poškodovanje vodnikov električne napeljave na drogu ob stanovanjski hiši), požig (požig dela starejše nenaseljene hiše) in povzročitve splošne nevarnosti (nenadzorovan požig gum in ogrožanje stanovanjskega objekta in stebra električne napeljave). Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 49-letnemu osumljencu minuli četrtek odvzeli prostost in ga pridržali, naslednji dan pa je bil s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj, storjenih na območju Policijske postaje Nova Gorica in kaznivih dejanj, storjenih na območju Policijske postaje Ajdovščina.

»Osumljenec je utemeljeno osumljen storitve naslednjih kaznivih dejanj na območju Policijske postaje Nova Gorica: poškodovanja tuje stvari, povzročitve splošne nevarnosti in požiga, prav tako je utemeljeno osumljen storitve istovrstnih kaznivih dejanj na območju Policijske postaje Ajdovščina, in sicer poškodovanja ali uničenja javnih naprav, požiga in povzročitve splošne nevarnosti,« je še sporočil Božnik, ki je dodal, da je preiskovalni sodnik po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor.