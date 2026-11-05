Prijeli serijskega vlomilca, njegova tarča niso bile samo hiše

V sredo okoli 8. ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Logatca. »Po do sedaj zbranih obvestilih je osumljenec vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal in premetal njeno notranjost, vendar iz nje ni ničesar odtujil,« je zadnjega od serije vlomov 40-letnega slovenskega državljana opisala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

Policisti so osumljenca kmalu po dejanju izsledili in mu odredili pridržanje, v nadaljnjem postopku so ugotovili, da je taisti storilec osumljen tudi storitve treh drugih vlomov in dveh tatvin iz vozil na območju Logatca. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj.