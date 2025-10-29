Prijeli vlomilca, ki je povzročil za 15.000 evrov škode! Poglejte, kaj vse so mu zasegli (FOTO)

V začetku avgusta so zlikovci vlomili v hišo v Ankaranu, premetali stanovanje ter ukradli več kosov zlatnine, zračno puško in plašilno pištolo. Povzročili so za približno 15.000 evrov škode.

Policisti Policijske postaje Koper so nepridiprave nemudoma začeli iskati in ugotovili, da je kaznivo dejanje velike tatvine zagrešil 35-letni moški, ki je 4. avgusta med 16.20 in 17.20 v sostorilstvu z neznanimi storilci prišel do ograjene dvostanovanjske hiše v Ankaranu, vanjo vlomil in odtujil več predmetov omenjene vrednosti.

Osumljenca so policisti v petek izsledili v Slovenski Bistrici in mu odredili pridržanje, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Koper Anita Leskovec.

»Opravljena je bila hišna preiskava, med katero so mu zasegli več predmetov (ročne ure, zapestnice, …). Policisti so med hišno preiskavo zasegli tudi 231,88 grama prepovedane droge konoplje, v zvezi s tem preiskujejo utemeljene razloge za sum storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, in kovinski bokser - hladno orožje, zaradi česar je bil zoper kršitelja uveden prekrškovni postopek,« je dodala Anita Leskovec.

Naslednji dan so policisti 35-letnika s kazensko ovadbo privedli pred koprskega preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. »Policisti intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Ugotavljajo tudi izvor zaseženih predmetov,« je še sporočila tiskovna predstavnica PU Koper.

Zasežen nakit FOTO: Pu Koper