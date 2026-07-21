Prijeli moškega, osumljenega umora ženske v Sloveniji, na dan prišle pretresljive podrobnosti

Nekaj pred polnočjo so v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke, so navedli na PU Celje. Po naših podatkih gre za Amirja Uzunovića.

Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora, privedli k preiskovalnemu sodniku. V iskalni akciji so sodelovali policisti s Koroškega, kriminalisti sektorja kriminalistične policije, vodniki službenih psov, policijski droni, letalska policijska enota in konjenica iz Maribora.

Spomnimo, osumljenec po neuradnih informacijah v stanovanjskem bloku živel s partnerico in mladoletnim sinom. Policijska uprava je takoj opozorila prebivalce in sporočila, da je moški zelo nevaren. Objavili so tudi fotografijo osumljenca.

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