Primer prevzela zvezdniška odvetnica, morilec Patrik spregovoril: »Tega nisem hotel!«

V primeru umorjene influencerke Stefanie Pieper iz Gradca je njen nekdanji partner Patrik Meglič priznal dejanje. 31-letni Slovenec, ki so mu v ponedeljek odredili pripor, ima zdaj znano odvetnico z Dunaja: primer je prevzela zvezdniška odvetnica Astrid Wagner. Po besedah znane in pogosto kontroverzne pravnice Astrid Wagner, ki ga je obiskala v Gradcu, je 31-letni Slovenec, ki v Avstriji živi od otroštva, ob soočenju z obtožbami in priznanjem, ki ga je podal policiji, »doživljal močne napade joka«. Po njenih besedah se počuti krivega in podlega ter ves čas ponavlja: »Tega nisem hotel! Nisem hotel!« Pravnica ne vidi hladnokrvno načrtovanega umora, temveč govori o domnevnem dejanju v afektu. »Moj klient je popolnoma zlomljen, globoko obžaluje.« Trdi, da ni »pošast« in da je »Stefanie neizmerno ljubil«. To so stavki, ki jih pogosto slišimo v primerih femicida.

Po informacijah portala oe24 naj bi nekdanji voznik v transportnem podjetju, hišnik, natakar, občasni varnostnik in pokeraš izjavil, da ga je Stefanie na dan izginotja spustila v stanovanje. Tam naj bi preživela nekaj časa, preden naj bi mu rekla, naj odide: »Zdaj moraš iti. To je dokončno konec!«

Pokojna Stefanie Pieper iz Gradca. FOTO: Zaslonski Posnetek

Motiv: ljubosumje in denar

Po navedbah sosedov sta bila ločena že mesece. Po poročanju tabloida Bild je soseda poleti mimo odprtega okna slišala njun glasni prepir. On je kričal: »Vse si uničila.« Ona pa je odgovorila: »Lahko izgineš, ampak najprej hočem svoj denar, potem pa lahko greš.« To je pozneje povedala tudi policiji. »Ona se je hotela raziti, on pa ne. Potem si je morda mislil: Če te ne morem imeti jaz, te ne bo imel nihče.«

Drugi indici in opazovanja pa nasprotujejo njegovi trditvi, da naj bi ga Stefanie, ki mu je že večer prej na božični zabavi izogibala – tja naj bi prišel nenapovedano – spustila v stanovanje, ko se je v nedeljo zjutraj vrnila s taksijem. Domnevno privlačni, a življenjsko neurejeni moški, ki nikoli ni zares sodil v svet glamurozne vizažistke in pevke, je namreč že nekaj časa živel pri materi. Tudi v zadnjih WhatsApp sporočilih, ki jih je Stefanie poslala, ko je prišla domov, ni omenila, da bi se njen nekdanji partner pojavil ali da bi ga spustila v stanovanje – nasprotno, zapisala je, da ima slab občutek, kot da nekdo na stopnišču preži nanjo.

Stefanie je Patrik v njenem stanovanju po prepiru ubil. Nato je njeno truplo dal v kovček. FOTO: Oesterreichfindeteuch.at

Novi klient odvetnice Astrid Wagner je na policijskem zaslišanju podal obširno priznanje. Povedal je, da je Stefanie v njenem stanovanju po prepiru ubil. Nato je njeno truplo dal v kovček, soseda pa ga je v stanovanjskem bloku v Hochsteingasse celo videla s plastično ponjavo na rami. Truplo oziroma kovček naj bi dopoldne naložil v svoj rdeči golf in se odpeljal čez mejo v Slovenijo. Vožnja do gozda pri Majšperku, kjer je zakopal kovček, traja vsaj uro in pol v eno smer – iskanje primernega mesta in kopanje naj bi mu vzela še dodatni čas. Kljub temu je nekaj po 20. uri, ko je policija po prijavi o izginotju prvič prišla na njen naslov, odprl vrata, se delal nevednega glede njenega izginotja in povedal le, da »skrbi za njenega psa Marlow, dokler se Stefanie ne vrne«, poroča oe24.at.