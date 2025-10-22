Primorec s pestmi nad sestro, posredovala policija

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v torek popoldan obravnavali 45-letnika, ki je pretepal svojo sestro in jo lažje poškodoval. Policisti zbrali obvestila, moškega bodo ovadili za kaznivo dejanje nasilje v družini.

Istega dne ob 17.30 so prejeli novo prijavo o nasilnežih. Dva moška sta pred barom v Sežani pretepla tretjega.

50-letnik iz Sežane in 49-letnik iz Postojne sta na terasi lokala 60-letnika udarila, da je padel, nato sta ga brcala in pretepala in ga tudi poškodovala.

Policisti so opravili ogled, po zbranih obvestilih bo zoper nasilneža podana kazenska ovadba za nasilništvo.