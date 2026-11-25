SOJENJE

Pošast s Primorske je med odsotnostjo matere hudo zlorabljal in trpinčil svoje potomke. Več let jim je zraven grozil, da bodo nosile hude posledice, če ga izdajo.

Primorcu, ki je dolga leta spolno zlorabljal svoje tri mladoletne hčere, ko mame ni bilo doma, so sodili dvakrat in ga obakrat spoznali za krivega. Prvo sojenje na koprskem okrožnem sodišču se je sklenilo januarja 2024, ko mu je bila prisojena kazen 23 let in šest mesecev zapora. Na pritožbeni seji, ki je oktobra predlani potekala za zaprtimi vrati Višjega sodišča v Kopru, so mu kazen znižali za dve leti in osem mesecev, na 20 let in 10 mesecev zapora. Po pravnomočnosti sodbe je obramba vložila zahtevo za varstvo zakonitosti in na vrhovnem sodišču z njo maja 2025 uspela. »Ker (...) v ...