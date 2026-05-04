Primorska avtocesta ponovno zaprta in to v obe smeri: prevrnil se je tovornjak, voznika (36) odpeljali v UKC Ljubljana (FOTO)

Zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Postojno in Razdrtim je v obe smeri zaprta primorska avtocesta. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, se je v nesreči prevrnil tovornjak, udeležen pa je bil še avtobus ukrajinske registracije. Nastajajo zastoji, avtocesta bo predvidoma zaprta dlje časa. Voznik tovornjaka, ki je bil po prvih informacijah povzročitelj prometne nesreče, je bil lažje poškodovan, so še pojasnili na PU Koper.

Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, poroča prometnoinformacijski center.

Proti Kopru je promet za osebna vozila preusmerjen na cesto Logatec-Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino je promet preusmerjen na cesto Ajdovščina-Podkraj-Logatec, za tovorna vozila pa na cesto Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Logatec.

Kaj pravijo na PU Koper?

»Danes smo bili ob 5.18 obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Postojno in Razdrtim, v delovni zapori. Avtocesta je bila zaprta v obe smeri, voznike so delavci DARS pričeli preusmerjati z avtoceste na Razdrtem in na Uncu. Na kraju so policisti ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik tovornega vozila, državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, s tem pa oplazil avtobus (voznik 48-letni državljan Ukrajine), ki je pripeljal naproti,« so sporočili policisti. Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine se še preverjajo, prometna nesreča je še v fazi preiskave.