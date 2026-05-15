Direktorica Ana obsojena, omenjala Butalce in čarovniški proces, Slovenske novice tožila, a izgubila

ZLORABILA SVOJ POLOŽAJ IN PRESEGLA POOBLASTILA

Podjetnico Ano Benčič sodišče spoznalo za krivo.

Koprsko okrožno sodišče je v sredo, leto dni po predobravnavnem naroku, koprsko podjetnico Ano Benčič spoznalo za krivo dveh kaznivih dejanj. Po ugotovitvah sodišča je 52-letnica med 1. januarjem in 31. decembrom 2017 kot direktorica izolske družbe Konsultfin (zdaj Fintechinvest, d. o. o. – v stečaju) zlorabila svoj položaj in presegla pooblastila tako, da je 1. januarja 2017 sama s seboj sklenila posojilno pogodbo. Na tej podlagi je v breme transakcijskega računa družbe, ki jo je vodila, na račun družbe DH storitve nakazala aro in dva obroka kupnine v skupni višini 190.092,44 evra za ...