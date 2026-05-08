Prirejali naj bi prometne nesreče, zdaj zastarala celo oprostilna sodba

OPRANA VSEH OČITKOV

Zdenku Žinkoviču in Gregorju Krašnji očitali zavarovalniško goljufijo.

Tresla se je gora, rodila pa se ni niti miš. Tako nekako bi lahko parafrazirali znani antični rek v primeru obsežne kazenske zadeve glede očitanih zavarovalniških goljufij. Tožilstvo je namreč sprva preganjalo kar 30 posameznikov. Le dva sta se odločila za priznanje krivde, odnesla sta jo s pogojno zaporno kaznijo. Med sojenjem, ki se je začelo aprila 2021, se je zgodilo več preobratov, saj je tožilstvo za skoraj vse, razen za Gregorja Krašnjo, Zdenka Žinkoviča, Bojana Jagodica Ovna in Kristiana Robarja, umaknilo obtožnico. Sprevidelo je, da bi jim težko dokazali, da bi s sodelovanjem v ...