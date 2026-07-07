V bližini Bistriškega Vintgarja obsežen gozdni požar, policija poziva pohodnike

V okolici Slovenske Bistrice, v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu, je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oz. pohodniške poti proti Bistriškem vintgarju zaenkrat izogibajo.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, sta bili na kraj poslani gasilski društvi Tinje in Zgornja Bistrica. Okoli 7.30 bodo aktivirali tudi helikopter.

Iz območja požara se kruši tudi kamenje. Ker gre za območje, kjer se pogosto nahajajo pohodniki, te pozivajo, naj se lokaciji izogibajo. Pohodniške poti bodo zaprte.