  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZIVI K ODSTOPU SE STOPNJUJEJO

Pritisk na mariborskega župana Arsenoviča narašča, znova pozivi k odstopu

Mariborska SDS pričakuje, da bo Arsenovič prevzel odgovornost in odstopil, čeprav tega za zdaj še ni storil.
Saša Arsenovič. FOTO: Tadej Regent/delo
STA, A. G.
 16. 4. 2026 | 15:44
3:52
A+A-

Mariborski župan Saša Arsenovič danes za STA ni želel komentirati dodatnih podrobnosti iz kriminalistične preiskave, o katerih je v sredo poročal portal N1, saj da je vse v zvezi z omenjeno zadevo že povedal. Med svetniškimi skupinami njegov odstop vse bolj glasno zahtevajo v SDS ter Listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Za odziv je STA prosila tudi lastnika podjetja SH Global Tomaža Polaka in predsednika Športne zveze Maribor Tomaža Barado, ki sta se prav tako znašla med peterico osumljenih. Prvi se za zdaj na poziv ni odzval, zelo redkobeseden pa je bil tudi Barada, ki je dejal, da so k njemu prišli pogledati sponzorske pogodbe in da je bilo vse čisto.

»V bistvu se mi ne očita nič drugega kot to, da sem bil prisoten pri pogovoru z gospodom, ki je prodajal zemljo. Če sem zelo pošten, ne vem, česa sem sploh osumljen,« je še dodal. Svetniške skupine, ki so bližje županu, za zdaj molčijo, so pa toliko bolj glasni njegovi nasprotniki, ki ga pozivajo k odstopu. Vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda Vojko Flis kljub prošnji STA za zdaj ni odgovoril na vprašanje, ali župan še uživa njihovo zaupanje.

Predsednik mestnega odbora SDS Franc Kangler je za STA spomnil, da so Arsenoviča na marčevski seji pozvali, da jim dostavi odredbo o preiskavi prostorov Mestne občine Maribor, kar je odklonil in se pri tem skliceval na sodišče. »Ko človek prebere odredbo za preiskavo, se vpraša, kako je sploh še lahko župan,« je dejal. Po njegovih besedah je zanimivo, da so hišno preiskavo izvedli tri dni pred državnozborskimi volitvami, s čimer naj bi v Svobodi želeli preusmeriti pozornost in pokazati, da se borijo proti korupciji. Mariborska SDS zato pričakuje, da bo Arsenovič prevzel odgovornost in odstopil, čeprav tega za zdaj še ni storil, pa Kangler meni, da bo težko zdržal do konca mandata. Po njegovih informacijah naj bi namreč isto početje nadaljeval še v nekaterih drugih primerih.

V Listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) so župana k odstopu pozvali že takoj po opravljenih preiskavah. Kot je danes za STA povedala mestna svetnica Lidija Divjak Mirnik, so odredbo dobili v poštni nabiralnik in so nad vsebino zgroženi. Meni, da je edina prava poteza župana, da odstopi. »Imamo tri podžupane, ki lahko vodijo občino do jesenskih volitev, tako da neke velike škode verjetno ne bi bilo. V Sloveniji je treba končno enkrat reči stop korupciji in vse te stvari, ki jih beremo, sankcionirati in to takoj. Očitno se je namreč takšen modus operandi v Mestni občini Maribor zelo razvil,« je dejala Divjak Mirnik.

Preiskava razkriva sumljive posle?

Da so razkritja šokantna, iz zapisanega pa je razumeti, da je to model poslovanja mestne občine pod vodstvom župana Arsenoviča, je za STA povedal mestni svetnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič, ki je prav tako prepričan, da bi Arsenovič moral takoj odstopiti. Ob tem ga žalosti neodločen odziv političnih strank trenutne vladne koalicije, ki domnevo nedolžnosti postavljajo pred politično odgovornost. V tem primeru namreč ne gre za neko manjšo in nejasno zadevo, ampak glede na poročanje medijev za način delovanja občine pod njegovim vodstvom, z vztrajanjem pri podpori županu pa tudi sprejemajo in odobravajo tak način vodenja.

Portal N1 je v sredo poročal, da so bili zoper Arsenoviča in še štiri osumljene korupcije, pri katerih je NPU marca opravil hišne preiskave, po sodni odredbi odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi. Med temi so odredili tajno opazovanje ter nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem.

Saša ArsenovičMariboržupanodstopkorupcijapreiskavahišne preiskave
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki