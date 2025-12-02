Priznal, da je na ceste spuščal nevarna vozila, takšna kazen ga je doletela

Florijan Gašperin iz Žirovnice, nekdanji kontrolor tehničnih pregledov v podjetju Produkt v ljubljanskih Mostah, bo jutri dopoldne končno sklenil sodno sago v primeru, ki je pred skoraj desetimi leti šokiral Slovenijo. Po razveljavljeni petletni zaporni kazni in 6000 evrih denarne kazni, ki mu je bila izrečena decembra 2022, se je včeraj, ko je zoper njega steklo vnovično sojenje, odločil za priznanje krivde. »Vse iz obtožbe ustreza tistemu, kar se je zgodilo,« je kratko sporočil ljubljanski okrožni sodnici Marjeti Dvornik. Njegov zagovornik Blaž Kovačič Mlinar pa, da je Gašperin sedaj urejena oseba, ki redno dela ter da pri njem res ni več nevarnosti ponavljanja kaznivih dejanj. S s tožilstvom izpogajano kazensko sankcijo bodo tako, kot je dodal odvetnik, »izpolnjeni nameni kazenskega zakonika, torej rehabilitacija in ne retribucija (povračilnost, op. a.)«.

Florijan Gašperin se je odločil, da bo krivdo priznal. FOTO: Dejan Javornik

Spomnimo, zakaj se je Gašperin znašel na sodišču. Leta 2016 je kot tehnični preglednik bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca, preglednika, prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil, za katera se je kasneje izkazalo, da to niso bila. Delovala sta tako, da sta pri tehničnih pregledih namerno spregledala napake vozil, tudi kritične ( denimo nedelujoči zračna blazina in ročna zavora , slabo tesnjenje motorja ...) ali vozil nista pregledala v celoti oziroma celo tako, da kritičnih vozil sploh nista zapeljala na pregledno stezo. V zapisnik o tehničnem pregledu, ki ga je na koncu potrdil Gašperin , sta vpisovala napačne oziroma lažne podatke. Tožilstvo je poleg omenjenih dveh spisalo obtožnico še zoper 16 oseb, in sicer zoper dva posrednika in lastnike vozil. Očitke so priznali vsi razen Gašperina, Hočevar je bil obsojen na tri leta t. i. vikend zapora.

Doslej je Gašperin v priporu preživel že eno leto in tri mesece ter v zaporu še okoli 20 dni.

In prav takšno kazen si z jutrišnjo sodbo obeta Gašperin. Tožilka Špela Brezigar je prepričana, da bo vikend zapor zanj primerna kazen. Bo pa moral hkrati plačati še denarno kazen v višini 1105 denarnih zneskov. Koliko bo znašal dnevni znesek, mora sodišče glede na plačo obtoženega še izračunati. Tožilka je predlagala še odvzem 143 evrov protipravne premoženjske koristi ter petletno prepoved opravljanja poklica (zdaj dela kot avtomehanik). Obtoženi je zaradi te kazenske zadeve že bil eno leto in tri mesece v priporu, v zaporu pa okoli 20 dni.