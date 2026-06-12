Priznala izkoriščanje delavcev: Rozana in Tim Šuštar priznala krivdo za dogajanje v obratih za predelavo rib (FOTO)

KONČNO

Na Okrožnem sodišču v Kopru sta včeraj v preobratu po letih zanikanja Rozana Šuštar in Tim Šuštar, žena in sin nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa Šuštarja, vendarle priznala krivdo za izkoriščanje delavcev in druge očitke.

Krivdo je priznala tudi pravna oseba Marinblu, trgovina in storitve, d. o. o., pri čemer pa se je znova zapletlo. Pri sklepanju sporazuma o priznanju krivde z državnim tožilstvom sta skladno z zakonodajo sodelovala zagovornika Šuštarjevih, odvetnik Bogomir Horvat in odvetnica Nina Spremo, zagovornik pravne osebe pa ne. Družba namreč odvetnika še vedno nima. Sodnica Barbara Franca zato takšnega priznanja krivde ni sprejela. Na naslednjem predobravnavnem naroku, ki je razpisan za petek, 19. junija, naj bi predložili pravno veljaven sporazum o priznanju pravne osebe. Če bo slednji sprejet, je ...