Prizor, ki je pretresel Šentjernej: več kot sto oskrunjenih grobov! Zdaj znano, kje našli ukradene vaze in kipce (FOTO)

»Kakšen človek lahko stori kaj takšnega? Le tak, ki nima srca! Kaj so mrtvi komu naredili, da še tu nimajo miru?!« se je ob pogledu na razdejanje na družinskem grobu spraševala starejša Šentjernejčanka.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na pokopališče je prinesla šopek rož, a jo je tam pričakal prizor, ki ga ne bo zlahka pozabila. Vaze ni bilo več. Izginila je tudi večna lučka. In njen grob še zdaleč ni bil edini. Neznani storilci so se lotili kar treh pokopališč na območju Šentjerneja. Z grobov so odnašali medeninaste kipce, vaze, lanterne in druge predmete iz barvnih kovin, pri tem pa poškodovali tudi nagrobnike. Po neuradnih ocenah bi lahko bilo prizadetih več kot sto grobov, omenja se celo številka okoli 150.

V eni vrsti skoraj ni bilo nedotaknjenega groba

Na osrednjem pokopališču v Šentjerneju je bil prizor pretresljiv. V eni od sredinskih vrst skoraj ni bilo groba, s katerega ne bi kaj izginilo. Storilci so očitno iskali predvsem predmete iz kovine, ki jih je mogoče prodati. Prva informacija o tatvinah je sicer prišla s pokopališča v Gorenjem Gradišču, približno štiri kilometre od Šentjerneja. Občan je opazil, da nekaj ni v redu, in obvestil policiste. Ti so ugotovili, da so neznanci z več grobov odnesli kovinske in medeninaste lanterne za nagrobne sveče. Po ocenah domačinov naj bi bilo tam poškodovanih okoli 40 grobov.

Kdo je odgovoren za opustošenje pokopališč, policija za zdaj še ni sporočila. Prav tako še ni znano, kolikšna je skupna škoda in koliko nagrobnikov je bilo poškodovanih.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kmalu sledilo še eno šokantno odkritje

Storilci so bili na delu tudi na pokopališču Otok pri Dobravi, manjšem pokopališču ob reki Krki in baročni cerkvi sv. Nikolaja. Po grobi oceni naj bi bilo tam okradenih celo okoli tri četrtine grobov. Končnega števila oškodovanih še ni, saj številni svojci morda sploh še ne vedo, kaj se je zgodilo.

Policisti ukradene predmete že našli

S Policijske uprave Novo mesto so potrdili, da preiskujejo vandalizem na pokopališčih v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču in Otoku. »Neznani storilci so z več grobov odtujili medeninaste kipce, vaze in lanterne za sveče. Pri tem je bilo več spomenikov poškodovanih,« je pojasnil Marjan Štubljar s PU Novo mesto. Preiskava pa je že prinesla pomemben premik. Policisti so del ukradenih predmetov našli pri podjetju v Brežicah, ki odkupuje barvne kovine. Predmete so zasegli, pridobili pa so tudi podatke o osebah, ki so jih pripeljale v odkup.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kdo je odgovoren za opustošenje pokopališč, policija za zdaj še ni sporočila. Preiskava se nadaljuje. Prav tako še ni znano, kolikšna je skupna škoda in koliko nagrobnikov je bilo poškodovanih. Policisti zato pozivajo vse, ki na grobovih svojih bližnjih opazijo tatvino ali poškodbe, naj to prijavijo.

Domačini jezni in pretreseni, župan: »Očitno smo kot družba zavozili«

Dogodek je pretresel tudi šentjernejskega župana Jožeta Simončiča.

»Ko enkrat pride do takšnih dejanj, je to jasen znak, da je z našo družbo nekaj hudo narobe. Zaskrbljen sem, kam vse to pelje in kaj nas čaka jutri,« je dejal. Med ljudmi pa je čutiti predvsem jezo. Nekateri se sprašujejo, ali bo treba zaradi takšnih dogodkov tudi pokopališča opremiti z nadzornimi kamerami. Eden od starejših domačinov je dejanje opisal kot »nesramnost brez primere«.