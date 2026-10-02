Prodajal bombone z drogo?! Roka naj bi izdali tudi pogovori s ChatGPT

SOJENJE

Rok Setnikar zanika prodajo izdelkov s prepovedanimi kanabinoidi.

Ko je Katja Benčina iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) v pregled prejela dekorativno dišavo, so se ji pocedile sline. »Izdelek je spominjal na bombon in je bil mikaven. Dišal je sladko,« je včeraj pojasnila na sojenju 34-letnemu podjetniku Roku Setnikarju, ki je prav zaradi tega izdelka in še nekaterih drugih, menda bogatih s prepovedanimi kanabinoidi, pristal na sodišču. Prodajal naj bi jih v svojih trgovinah v prestolnici. Nikoli nisem prodajal nobenih prepovedanih drog niti jih nisem hranil z namenom nadaljnje prodaje. Benčinova je namreč s pomočjo kvantitativne analize ...