Prometna nesreča na Štajerskem: na Ptuju hudo poškodovan kolesar, vanj trčil voznik avtomobila

Na območju Policijske uprave Maribor so v zadnjih 24 urah na interventni številki 113 zabeležili 280 klicev. Med 88 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 20 prometnih nesreč, šest kršitev javnega reda in miru ter pet kaznivih dejanj. Najhujša prometna nesreča se je zgodila na Ptuju, kjer je bil v trčenju z osebnim vozilom hudo poškodovan kolesar. Voznik avtomobila je pri vključevanju na cesto trčil vanj. Kolesar je ob trčenju padel na vozišče in se hudo telesno poškodoval, je sporočil Miran Čagran, vodja izmene Policijske uprave Maribor.

V 14 prometnih nesrečah je nastala zgolj premoženjska škoda, v petih so bili udeleženci lažje telesno poškodovani, v eni pa huje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti štirim voznikom zasegli vozila.

Obravnavali so tudi šest kršitev javnega reda in miru, od tega štiri na javnih krajih in dve v zasebnih prostorih. Med kaznivimi dejanji so zabeležili tri tatvine in dve poškodovanji tuje stvari.

Policija opozarja na previdnost v prometu

Policisti voznike opozarjajo, naj bodo pri vključevanju na prednostno cesto še posebej previdni in se pred vključitvijo prepričajo, da s tem ne ogrožajo drugih udeležencev v prometu. Pozivajo tudi k večji pozornosti do kolesarjev, motoristov in pešcev, saj so ti med ranljivejšimi udeleženci v prometu. Vozniki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo prometno signalizacijo in ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo.

Kolesarjem svetujejo uporabo zaščitne čelade, ustrezno osvetlitev kolesa in odsevnih elementov ter dosledno upoštevanje prometnih pravil. Predvsem pa naj vsi udeleženci ravnajo odgovorno in s previdnostjo prispevajo k večji varnosti na cestah.