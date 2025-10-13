Prometna nesreča ohromila avtocesto (FOTO in VIDEO)

Malo po 6. uri se je na primorski avtocesti, pred priključkom Brezovica v smeri proti Ljubljani, zgodila prometna nesreča. Sprva je bil na tem delu zaprt prehitevalni pas. Po poročanju bralca Tineta, ki je obtičal v zastoju, so na kraj nesreče odhiteli tudi gasilci in reševalci.

Okoli 6.50 so avtocesto ponovno odprli.

Po navedbah bralca so bila v nesreči udeležena osebna vozila. FOTO: Bralec Tine

Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili zjutraj obveščeni, da je na primorski avtocesti pri Brezovici v smeri Ljubljane prišlo do prometne nesreče, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh osebnih vozil. Vzrok je bila vožnja na prekratki razdalji, v dogodku pa ni bilo poškodovanih. Policisti vodijo postopek o prekršku.

Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je bil do 7. ure oviran promet v smeri Ljubljane.

Aktualne cestne zapore po Sloveniji:

V Ljubljani bo do ponedeljka do 18. ure zaprta Dunajska cesta iz smeri centra proti Črnučam.

Na gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Jesenicam nocoj ter v nočeh na sredo in četrtek, med 13. in 16. oktobrom med 20. in 5. uro.

Vipavska hitra cesta, ureditev med razcepom Nanos in Vipavo:

– Promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti.

– Vozila do 3,5 tone so v obe smeri preusmerjena na regionalno cesto.

– V smeri proti Razdrtemu je ves promet na izvozu Vipava preusmerjen na regionalno cesto.

– Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Več o zapori.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Pince proti Madžarski, predvidoma do 24. 10.