Prometna nesreča ohromila avtocesto (FOTO in VIDEO)

Malo po 6. uri se je na primorski avtocesti, pred priključkom Brezovica v smeri proti Ljubljani, zgodila prometna nesreča. Sprva je bil na tem delu zaprt prehitevalni pas. Po poročanju bralca Tineta, ki je obtičal v zastoju, so na kraj nesreče odhiteli tudi gasilci in reševalci.
Okoli 6.50 so avtocesto ponovno odprli.
Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili zjutraj obveščeni, da je na primorski avtocesti pri Brezovici v smeri Ljubljane prišlo do prometne nesreče, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh osebnih vozil. Vzrok je bila vožnja na prekratki razdalji, v dogodku pa ni bilo poškodovanih. Policisti vodijo postopek o prekršku.
Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je bil do 7. ure oviran promet v smeri Ljubljane.
Aktualne cestne zapore po Sloveniji:
V Ljubljani bo do ponedeljka do 18. ure zaprta Dunajska cesta iz smeri centra proti Črnučam.
Na gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Jesenicam nocoj ter v nočeh na sredo in četrtek, med 13. in 16. oktobrom med 20. in 5. uro.
Vipavska hitra cesta, ureditev med razcepom Nanos in Vipavo:
– Promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti.
– Vozila do 3,5 tone so v obe smeri preusmerjena na regionalno cesto.
– V smeri proti Razdrtemu je ves promet na izvozu Vipava preusmerjen na regionalno cesto.
– Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Več o zapori.
Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Pince proti Madžarski, predvidoma do 24. 10.