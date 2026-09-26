Prometna nesreča presekala lep dan: tovorno vozilo je trčilo v več vozil

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Kot so zapisali na svoji spletni strani, je ob 13.09 na Partizanski cesti v Velenju tovorno vozilo trčilo v več osebnih vozil. Pri tem sta dve osebi dobili takšne poškodbe, da sta bili z reševalnim vozilom prepeljani v Splošno bolnišnico Celje.

Po informacijah omenjene uprave sta v intervenciji med drugim sodelovala tudi Poklicna gasilska enota Velenje in Prostovoljno gasilsko društvo Velenje. Njuni gasilci so zavarovali kraj dogodka, poleg tega pa so do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Velenja nudili prvo pomoč poškodovanima osebama, sanirali cestišče, usmerjali promet ter odklopili akumulatorje, so zapisali na omenjeni upravi.

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Poklicna gasilska enota Velenje je sicer danes še večkrat posredovala. Po informacijah Uprave RS za zaščito in reševanje so njeni gasilci ob 15.24 na Primorski cesti v Šoštanju iz okvarjenega dvigala rešili ujeti osebi, ob 16.23 pa so v Šaleku v Velenju iz okvarjenega dvigala rešili še eno osebo. Zvečer so posredovali še na Celjski cesti v Velenju, kjer se je razlilo pogonsko gorivo na površini okoli 2 kvadratna metra.