Prometna nesreča s hudimi poškodbami

V četrtek malo pred 15.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Breg v občini Majšperk. Ogled kraja je pokazal, da se je 81-letni kolesar nepravilno vključil v promet in trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 27-letni voznik.

Po trčenju je kolesar padel in se hudo telesno poškodoval. Reševalci so ga prepeljali na zdravljenje v SB Ptuj. Kolesarju je bil izdan plačilni nalog.