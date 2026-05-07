Prometnih nesreč kar ni konec! Na štajerki trčilo več vozil, pet oseb so odpeljali

Na štajerski avtocesti je nekaj pred 14. uro v bližini izvoza Slovenske Konjice trčilo več osebnih vozil. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ujete osebe iz vozil. Reševalci so pet poškodovanih oseb oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, so sporočili iz centra za obveščanje. Gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica so poleg pomoči poškodovanim odklopili akumulatorje, sanirali cestišče ter nudili pomoč ostalim službam, ki so bile na kraju dogodka. Promet je bil na tem delu avtoceste oviran, nastal je zastoj, ki pa se je po poročanju prometnoinformacijskega centra že sprostil.

Ena oseba danes v nesreči umrla

Kot smo že poročali, je že pred tem na štajerski avtocesti danes večkrat počilo. V eni prometni nesreči je življenje izgubil motorist. Avtocesta je bila določen čas tudi zaprta.