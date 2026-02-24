Prve ovadbe v aferi Dars

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v zadnjih mesecih na specializirano državno tožilstvo vložil prve kazenske ovadbe v aferi Dars. Po neuradnih informacijah POP TV naj bi bila med ovadenimi Gašper Bedenčič, ki naj bi v imenu Darsa zahteval podkupnino od direktorja Autocommercea, in član NSi Damijan Jaklin. NPU v aferi Dars preiskuje kazniva dejanja zlorabe položaja ter nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril. Konec leta 2023 so sprožili policijsko preiskavo, aprila naslednje leto pa opravili hišne preiskave v 23 stanovanjih in poslovnih prostorih v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju in Novem mestu. Po neuradnih informacijah televizije so bili takrat med osumljenimi davčni svetovalec Rok Snežič, Samo Feštajn iz Avtovleke Žonta, nekdanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, nekdanji direktor za področje vzdrževanja na Darsu Damijan Jaklin, Gašper Bedenčič ter celjski cenilec Izidor Salobir, ki naj bi bil vpleten v sporno preprodajo zemljišča Primskovo.

NPU je pred kratkim končal en del predkazenskega postopka in na specializirano tožilstvo vložil ovadbe zaradi suma storitve več kaznivih dejanj. Po poročanju televizije so konec lanskega leta ovadili dve fizični osebi. Med njima naj bi bil Bedenčič, ki naj bi direktorju Autocommercea ponujal ureditev razpisa za dobavo specialne mehanizacije v zameno za petodstotno provizijo za stranko. Direktor Autocommercea je ponudbo zavrnil in o tem obvestil predsednika uprave Darsa Hajdinjaka. Obe ovadeni osebi sta osumljeni nedovoljenega sprejemanja podkupnine.

Konec lanskega leta so ovadili dve fizični osebi, januarja letos pa eno fizično osebo.

Januarja je NPU vložil še eno kazensko ovadbo zoper eno fizično osebo, osumljeno kaznivega dejanja zlorabe položaja, in sicer naj bi šlo za posel za dobavo tovornih vozil podjetja Riko Ribnica, vreden okoli 20 milijonov evrov. Med ovadenimi naj bi bil Jaklin, član NSi in nekdanja desna roka takratnega ministra za obrambo in prvaka NSi Mateja Tonina, je še poročala komercialna televizija. V preostalem delu predkazenski postopek še poteka.