Prvič obsojen, drugič oproščen! Znanstvenik ni naročil umora

16 LET JEČE JE PREDLAGALA TOŽILKA

Michel Stephan ni kriv napeljevanja k umoru ključne obremenilne priče. Načrtoval je tudi likvidacijo Janeza Plavca in že odsedel 8 let.

Libanonskega kemika Michela Stephana, ki mu je tožilstvo očitalo napeljevanje k umoru kronske priče v procesu, kjer je bil na osem let obsojen zaradi napeljevanja k umoru nekdanjega kolega na kemijskem inštitutu Janeza Plavca, je petčlanski sodni senat na ponovljenem sojenju včeraj oprostil in mu nemudoma odpravil tudi pripor, ki so mu ga odredili takoj po prestani kazni iz razlogov begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo. Kot je znano, je prvostopenjsko sodišče zdaj svobodnega kemika oktobra lani spoznalo za krivega napeljevanja k umoru Alija Hamzaha ...