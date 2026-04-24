Prvošolčki jedli vršičke strupene tise, pod vodstvom učiteljice so spoznavali naravo

Le nekaj dni po tem, ko so se na kulinarični prireditvi v Kamniku nekateri obiskovalci zastrupili s piškoti, ki so vsebovali THC, je do veliko hujše zastrupitve prišlo med učenci Osnovne šole Janka Kersnika Brdo pri Lukovici . Štirinajst prvošolčkov, ki so v bližnjem gozdu spoznavali naravo, so, misleč, da gre za smrekove vršičke, začeli zobati vršičke izredno strupene tise. Vse se je k sreči končalo brez hujših posledic.

Strup tise je eden bolj nevarnih.

Prvošolci OŠ Janka Kersnika Brdo so se namreč v torek zjutraj odpravili na sprehod v spremstvu učiteljice. Želela jim je približati naravo, zato so, misleč, da gre za jelko ali smreko, nabrali vršičke in jih poskusili. Tam se jim je pridružila lastnica zemljišča in jih opozorila, da ne gre za jelko, kot je učiteljica presodila napačno, temveč za tiso, je za medije opisala Anja Podlesnik Fetih, ravnateljica osnovne šole.

Nemudoma je stekla akcija in klic v domžalski zdravstveni dom, od koder so takoj kontaktirali toksikološki center v Ljubljani in pediatrično kliniko, kjer so jim svetovali, naj otroci v roku dveh ur pridejo na opazovanje in dodatne preiskave. Učiteljice so otroke v vmesnem času pripeljale v Zdravstveni dom Domžale, kjer jih je pregledala zdravnica; simptomov še niso imeli.

Od tam so jih z reševalnimi vozili prepeljali na pediatrično kliniko v Ljubljano, kjer so aktivirali vse oddelke, od otroške kirurgije do centra za zastrupitve. »Z nujnimi reševalnimi vozili smo odpeljali odraslo osebo in tri otroke, ki so imeli zaradi svojih pridruženih bolezni več možnosti, da bi se kar koli poslabšalo,« so pojasnili v ZD Domžale. »Kar precej časa že delam v urgentni ambulanti in se še nisem srečala s takšnim številom zastrupitev,« je dejala Veronika Velenšek, vodja urgentne ambulante na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Na srečo se je zgodba končala brez hujših posledic. Kot so pojasnili v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, so otroci kazali blažje znake zastrupitve. Preventivno so jih zadržali na opazovanju šest do osem ur, saj gre pri zastrupitvi s tiso za izredno resno, tudi življenje ogrožajoče stanje. Še isti dan so jih odpustili domov.

V ZD Domžale jih je najprej pregledala zdravnica.

Kljub nenamerni napaki je učiteljica ukrepala pravilno in svojo zmoto takoj priznala. »Hvaležna sem tudi staršem, da so to zelo razumevajoče sprejeli, da so tudi učiteljici pokazali razumevanje, ker je bila res v veliki stiski,« je dodala ravnateljica. Strup tise je eden najbolj nevarnih, rastlina je strupena skoraj v celoti. Kako pa vršičke tise ločimo od mladih vršičkov smreke, ki jih spomladi radi nabiramo in iz njih varimo različne napitke, ki pozneje pomagajo pri blaženju kašlja? Najprej moramo biti pozorni na celotne vejice in iglice, ki jih prekrivajo. Smrekove iglice so tanjše, svetlejše in njihova konica je ostra, če se je dotaknemo, se zbodemo. Iglice tise so po drugi strani širše in ploščate, konica pa zaobljena, na spodnji strani so svetlejše z dvema svetlima progama. Tisini vršički so nekoliko podaljšani in debelejši, daljši kot vršički smreke.