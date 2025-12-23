Kranjski policisti so bili v ponedeljek popoldne obveščeni o metanju petard mlajših oseb na območju Planine v Kranju. Policisti so v naselju Planina ugotovili identiteto več otrok, ki so ustrezali opisu otrok, ki so metali petarde in so ga posredovali občani.

Otroci so bili stari med 11 in 14 let

Policisti so obvestili njihove starše. Prav tako bodo o dejanjih otrok obvestili tudi pristojni center za socialno delo.

»Zahvaljujemo se občankam in občanom za pomoč ter sodelovanje pri reševanju tovrstne problematike in jih še naprej naprošamo, da si v primeru zaznanih nepravilnosti v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov poskušajo zapomniti opis oseb, ki takšna dejanja izvršujejo, ter to nemudoma sporočijo policistom najbližje policijske postaje ali na interventno številko 113. Prav prve in hitre informacije ter natančen opis oseb so bili ključni za izsleditev kršiteljev,« so ob tem navedli na PU Kranj.

Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih »igrač«?

Zaskrbljujoče pa je še vedno dejstvo, da so v skoraj vseh primerih izsledeni mladoletniki, stari med 11 in 16 let. Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih »igrač«? se ob tem sprašujejo policisti.

Bližajo se božično-novoletni prazniki in z njimi zaključek letošnjega leta. Praznični dnevi so namenjeni druženju, veselju in preživljanju lepih trenutkov s svojimi bližnjimi. Tako kot vsako leto bodo policisti poleg stalnih nalog zagotavljanja varnosti občanov, premoženja, cestnega prometa ter javnega reda in miru v prazničnih dneh posebno pozornost namenili nadzoru nad nepravilno uporabo pirotehnike. Želijo si, da bi to obdobje minilo čim bolj mirno in predvsem varno.

Gorenjski policisti pozivajo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj. Če že pride do uporabe, naj bo ta v okviru dovoljenega ter varna in pravilna. Upoštevajte, da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči ipd.), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje ter poškoduje javno in zasebno infrastrukturo.