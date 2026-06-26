PU Ljubljana sporočila prve podrobnosti intervencije na dolenjki: »Dogodek se je žal zaključil s smrtjo«

Poročali smo, da je bila zaradi policijske intervencije na odseku razcep Malence - Šmarje Sap včeraj popoldan već ur zaprta dolenjska avtocesta med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu.

Dogodek se je žal zaključil s smrtjo osebe, kar pa ni bila posledica kaznivega dejanja.

Kaj se je dogajalo?

Zdaj so iz PU Ljubljana sporočili več podrobnosti intervencije. Tako so policisti včeraj nekaj po 14. uri na območju dolenjske avtoceste med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh obravnavali dogodek, v katerem je oseba ogrožala svoje življenje.

Na kraju je potekala zahtevna intervencija

Policisti, policijski pogajalci in druge pristojne interventne službe (reševalci, gasilci) so izvajali ukrepe za zaščito življenja osebe ter za varnost vseh udeležencev v prometu in interventnih služb. Zaradi zagotavljanja varnosti je bila avtocesta na tem odseku zaprta do danes, do 3.10 zjutraj.

Niste sami! Pomoč je blizu Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski: Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen. Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan. Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

Dogodek se je žal zaključil s smrtjo osebe. Po prvih ugotovitvah niso bili ugotovljeni znaki, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Ljubljana.