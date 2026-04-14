Radanu naj bi bili bolniki celo hvaležni

LJUBLJANA – »Kje je tožilka našla cehovsko solidarnost?« To je vprašanje, ki ga je Ivan Radan, nekdanji zdravnik na nevrološki kliniki v Ljubljani, med drugim obtožen štirih ubojev tamkajšnjih bolnikov, v včerajšnjih zaključnih besedah zastavil tožilki Katarini Bergant. In spomnil, da so bili prav zdravniki tisti, ki so ga ovadili in govorili proti njemu.
»Tožilka za diskreditacijo mene ni izbirala sredstev. Predstavljala me je kot lažnivca, zasvojenca in konfliktno osebo,« je nadaljeval in še, da sta policija in tožilstvo na koncu »napihnila veliko zgodbo o serijskem morilcu«. Nad njegovim delom, kot je še povedal, se ni prav nihče pritoževal, še več, deležen je bil hvaležnosti bolnikov. Pojasnil je, da je nadzor na oddelku nevrološke intenzivne terapije pokazal »serijske kršitve helsinške deklaracije o dostojnem umiranju«.
»Zagotovo pa bi zunanji strokovni nadzor, ki sem ga poskušal priklicati 14 dni pred dogodkom s kalijem, ponudil bistveno širši vpogled v dogajanje,« je menil in nadaljeval: »Tožilka me je obtožila, da se mi ni zdelo nič sporno, če z zvišanjem odmerka morfija ob distresu bolniku ob koncu življenja povzročiš smrt. Tožilka bi se lahko med postopkom naučila, da to ni moje stališče, ampak jasno strokovno določilo, ki bi se ga morali držati vsi zdravniki.«
Pet let za vsak uboj
Po mnenju tožilke bi si Ivan Radan za vsak uboj zaslužil pet let zapora, za ponarejanje listin šest mesecev, za zlorabo položaja 18 mesecev, za vsako od dejanj neupravičenega snemanja po mesec dni zapora.
Že iz teh Radanovih zaključnih besed je bilo jasno, da bosta tudi njegova zagovornika, odvetnika Gorazd Fišer in Milan Krstič, vztrajala pri tem, da obtoženi ni storil niti enega od očitanih mu kaznivih dejanj. Torej poleg štirih ubojev še zlorabe uradnega položaja zaradi predpisovanja zdravil, neupravičenega slikovnega snemanja in ponarejanje listin. Glede prvih dveh bolnic, Darinke T. in Marije K., je Fišer navedel mnenja avstrijskega izvedenca Wolfganga Krölla, da pri prvi ni bilo povezave med aplikacijo morfija in smrtjo. Pri drugi pa da je obstajalo konziliarno mnenje, da se je v primeru zapletov z dihanjem ne priklaplja spet na aparate in da Radan torej take odločitve ni sprejel na lastno pest.
20 let
enotne zaporne kazni za Ivana Radana predlaga tožilka.