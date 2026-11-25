Radovljiški policisti so bili danes nekaj pred 2. uro zjutraj obveščeni o eksploziji bankomata na območju občine Radovljica. Po doslej zbranih podatkih so neznani storilci z zaenkrat še z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat. Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda, policija pa storilce še išče.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, policisti opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. Vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, prosijo, naj koristne informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Zaradi intenzivnega poteka preiskave več podatkov policisti zaenkrat ne morejo posredovati, je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Roland Brajič. O vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.