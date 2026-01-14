Rajko prijatelju izpolnil željo in ga dvignil z viličarjem, a končalo se je tragično

SOJENJE

Vozilo se je prevrnilo, zaradi česar je Alojzij z glavo udaril ob tla in umrl.

Petega julija 2024 se je pred hišo na Okroglem pri Naklem zgodila tragedija, ki je za vedno zaznamovala družini Drinovec in Sajovic. »Bil je čudovit človek,« danes o Alojziju Sajovicu pravi Rajko Drinovec, ki še vedno težko govori o nesreči. »Tistega dne zvečer sem šel k pokojnikovi družini in jim povedal, kako se je zgodilo. In so mi verjeli. Nato sem šel tudi na njegov pogreb in poravnal vse, kar je bilo za poravnati. Pozneje mi je njegova hči rekla, da je bolje, da se ne vidimo. Zato sedaj nimamo več stikov,« je pojasnil Rajko, ki je že v pokoju. V spomin Alojziju na grobu večkrat prižge ...