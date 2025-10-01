Rakavega bolnika zdravil z antibiotiki

V ponedeljek se je na novogoriškem okrožnem sodišču začelo ponovljeno sojenje pulmologu Damjanu Birtiču iz Goriških brd, ki je bolnika kakšno leto zdravil z antibiotiki, medtem ko se je v njem razraščal rak. Decembra 2013 je 56-letni Stevo Petrović iz Solkana za posledicami pljučnega raka umrl. Manj kot mesec dni pred smrtjo je sam ovadil pulmologa. Marca 2019 je sodišče Birtiča oprostilo očitkov o malomarnem zdravljenju, vendar je koprsko višje sodišče januarja 2020 sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. V tej zadevi zdaj sodi sodnica Andrejka Luznik.

Birtič, ki je bil zaposlen v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, je tokrat vztrajal pri svojem zagovoru. Leta 2018 je pojasnjeval, da so izvidi kazali na vnetne procese v pljučih, in ne na maligno obolenje, zato pacienta ni napotil na terciarno raven zdravljenja na Kliniko za pljučne bolezni Golnik niti ni uporabil razpoložljivih diagnostičnih metod, kot sta bronhoskopija in torakoskopija. Poudaril je, da je pacienta ves čas zdravljenja skrbno spremljal in na kontrolnih pregledih preverjal njegovo zdravstveno stanje.

Drugo mnenje

Tudi pacient je pulmulogu verjel, dokler ni poiskal drugega mnenja v zasebni ambulanti pulmologa dr. Marjana Šadla. Takoj je moral na Golnik. Tam so ga hospitalizirali julija 2013. »Po enem letu napačnega in premalo skrbnega zdravljenja sem soočen z grozljivo novico, da mi preostane le še nekaj mesecev življenja. Včasih se mi zdi, da sanjam, in upam, da mi bodo povedali, da je tudi zadnja grozljiva diagnoza zgrešena,« je malo pred smrtjo zapisal umirajoči. »V manj kot tednu dni so mi sporočili točno diagnozo: adenokarcinom desnega zgornjega pljučnega režnja z zasevki v supraklavikularne bezgavke, vretenca, lobanjo in možgane. Četrti stadij.«

Sodišče je s soglasjem zaslišanje enajstih prič, ki so izpovedovale na prvem sojenju, štelo za ponovno izvedeno. Na naslednjem naroku bodo obravnavali listinske dokaze, med njimi izvedenska mnenja in strokovno mnenje onkologa Matjaža Zwitterja. Tožilstvo je zaradi razlik med izvedenskim in strokovnimi mnenji predlagalo imenovanje novega izvedenca, sodnica bo o tem odločila na naslednji obravnavi.