Ravnatelju zabrusil, da je brezhrbteničar, nato pa šok na sodišču: je Nenad sploh prišteven?

NA SODIŠČU

Nenad Durutović med epidemijo nad Martina Groseka.

Nenad Durutović, 42-letni Celjan z dvojnim državljanstvom, poleg slovenskega ima tudi bosanskega, se je na zatožni klopi celjskega sodišča znašel zaradi kaznivega dejanja razžalitve. Zasebno ga toži ravnatelj Osnovne šole Ljubečna Martin Grosek, ker mu je Durutović pred petimi leti, ko so veljali proticovidni ukrepi, tudi pogoj PCT, s svojega elektronskega naslova poslal sporočilo z žaljivo vsebino, v katerem ga je označil za brezvretenčarja. Prav tako je o njem žaljivo pisal na družbenem omrežju Facebook. Zapis je opazila mama ene od osnovnošolk te šole in ravnatelja na to opozorila. ...