Razgrajali v trgovini in divjali po parkirišču

V četrtek okoli pol štirih popoldne so policijo poklicali na pomoč iz prodajalne na Otoški cesti, kjer naj bi se v prodajalni skupina oseb vedla nedostojno, potem pa je eden izmed njih z objestno in nevarno vožnjo, s sunkovitim speljevanjem in ustavljanjem, na parkirnem prostoru ogrožal pešce in druge voznike, preden je odpeljal. Možje postave so pohiteli na kraj dogodka in na območju Otočca vozilo izsledili in ustavili. Ugotovili so identiteto vseh kršiteljev. »Prav tako je bilo ugotovljeno, da 44-letni voznik neregistriranega audija A6 prevaža več oseb, kot je dovoljeno, otroci v vozilu na sedežih pa niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog,« so sporočili z novomeške policijske uprave. Kot so dodali, bodo zoper dve kršiteljici in tri kršitelje, ki so v prodajalni motili javni red in mir in niso upoštevali navodil in ukazov varnostnikov, z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. O vpletenosti otroka bodo obvestili pristojni center za socialno delo.

Radovljiški policisti pa so nekaj čez 22. uro obravnavali 29-letnega moškega, ki se je na avtobusu nedostojno vedel do voznika. Ker ni prenehal niti po prihodu policistov, prav tako ni upošteval njihovih zakonitih ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in odredili pridržanje do 12 ur. Policisti zanj vodijo postopek, pojasnjujejo na kranjski policijski upravi.