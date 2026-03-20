Razkrinkan serijski tat pnevmatik na Štajerskem (FOTO)

Policisti Policijske postaje Celje so uspešno razkrili serijo tatvin pnevmatik in platišč, ki so v zadnjih mesecih vznemirjale prebivalce širšega območja Celja, Maribora in Ptuja.

Med rednim nadzorom parkirišča na Trubarjevi ulici v Celju so policisti opazili osebno vozilo znamke Renault Scenic, ki je bilo parkirano brez treh pnevmatik. Kmalu zatem so zaznali vozilo, ki je zapuščalo parkirišče, in ga ustavili. Pri pregledu so ugotovili, da je imel voznik v vozilu tri pnevmatike, ki jih je pred tem odtujil z omenjenega vozila.

Ukradene pnevmatike. FOTO: Pu Celje

Policisti so ukradene pnevmatike s platišči zasegli in jih vrnili lastniku. Nadaljnja preiskava pa je pokazala, da je osumljeni deloval sistematično. V zadnjih dveh mesecih je namreč ukradena platišča in pnevmatike prodajal drugi osebi, ki so jo policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Osumljenca, ki je policiji že znan zaradi predhodnih kaznivih dejanj, so pridržali za čas zbiranja obvestil. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je med januarjem in marcem na območju Celja, Maribora in Ptuja storil najmanj 18 kaznivih dejanj, med njimi tatvine, zatajitve in goljufije. Zoper njega je bila podana kazenska ovadba.

Ena od ukradenih pnevmatik. FOTO: Pu Celje

Večje tveganje v obdobju prehoda

Policija ob tem opozarja, da se v obdobju prehoda med zimskimi in letnimi pnevmatikami tveganje za kraje povečuje. Vozniki v tem času pogosto shranjujejo dodatne komplete pnevmatik v kleteh, garažah ali celo vozilih, kar lahko predstavlja lahko tarčo za storilce. Pristojni zato svetujejo, naj lastniki pnevmatike hranijo v zaklenjenih in varovanih prostorih, jih po možnosti označijo ter so pozorni na dogajanje v svoji okolici. Posebna previdnost je priporočljiva tudi na javnih parkiriščih, kjer se tatvine pogosto zgodijo hitro in neopazno.