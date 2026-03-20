  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRADEL IN PREPRODAJAL

Razkrinkan serijski tat pnevmatik na Štajerskem (FOTO)

Policisti so osumljenca prijeli pri dejanju, preiskava pa je razkrila najmanj 18 kaznivih dejanj na območju Celja, Maribora in Ptuja.
Kraja pnevmatik na Štajerskem. FOTO: Pu Celje
Ukradene pnevmatike. FOTO: Pu Celje
Ena od ukradenih pnevmatik. FOTO: Pu Celje
Kaja Grozina
 20. 3. 2026 | 20:46
2:06
A+A-

Policisti Policijske postaje Celje so uspešno razkrili serijo tatvin pnevmatik in platišč, ki so v zadnjih mesecih vznemirjale prebivalce širšega območja Celja, Maribora in Ptuja. 

Med rednim nadzorom parkirišča na Trubarjevi ulici v Celju so policisti opazili osebno vozilo znamke Renault Scenic, ki je bilo parkirano brez treh pnevmatik. Kmalu zatem so zaznali vozilo, ki je zapuščalo parkirišče, in ga ustavili. Pri pregledu so ugotovili, da je imel voznik v vozilu tri pnevmatike, ki jih je pred tem odtujil z omenjenega vozila.

Ukradene pnevmatike. FOTO: Pu Celje
Ukradene pnevmatike. FOTO: Pu Celje

Policisti so ukradene pnevmatike s platišči zasegli in jih vrnili lastniku. Nadaljnja preiskava pa je pokazala, da je osumljeni deloval sistematično. V zadnjih dveh mesecih je namreč ukradena platišča in pnevmatike prodajal drugi osebi, ki so jo policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Osumljenca, ki je policiji že znan zaradi predhodnih kaznivih dejanj, so pridržali za čas zbiranja obvestil. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je med januarjem in marcem na območju Celja, Maribora in Ptuja storil najmanj 18 kaznivih dejanj, med njimi tatvine, zatajitve in goljufije. Zoper njega je bila podana kazenska ovadba.

Ena od ukradenih pnevmatik. FOTO: Pu Celje
Ena od ukradenih pnevmatik. FOTO: Pu Celje

Večje tveganje v obdobju prehoda 

Policija ob tem opozarja, da se v obdobju prehoda med zimskimi in letnimi pnevmatikami tveganje za kraje povečuje. Vozniki v tem času pogosto shranjujejo dodatne komplete pnevmatik v kleteh, garažah ali celo vozilih, kar lahko predstavlja lahko tarčo za storilce. Pristojni zato svetujejo, naj lastniki pnevmatike hranijo v zaklenjenih in varovanih prostorih, jih po možnosti označijo ter so pozorni na dogajanje v svoji okolici. Posebna previdnost je priporočljiva tudi na javnih parkiriščih, kjer se tatvine pogosto zgodijo hitro in neopazno.

Več iz teme

tatvinatatkrajapnevmatikemenjava pnevmatikpolicija
ZADNJE NOVICE
20:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
24 LET ZAPORA

Nekdanji policijski prostovoljec obsojen zaradi grozljivih spolnih zlorab

Sodišče je poudarilo, da obsojeni predstavlja veliko tveganje za ženske.
Kaja Grozina20. 3. 2026 | 20:44
20:15
Bulvar  |  Zanimivosti
ZA VRATI KREMATORIJA

Šokantno razkritje, to se zgodi z vašim telesom po kremaciji

Kaj se resnično zgodi z vašim telesom po smrti so razkrili zaposleni v krematoriju.
20. 3. 2026 | 20:15
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Dovolila sem si spet zaživeti, brez obtoževanja, kakšna nemoralna packa sem

Pisala nam je bralka, ki je zelo kmalu postala vdova, dolgo žalovala, zdaj pa si je dovolila zaživeti na novo.
Milena Miklavčič20. 3. 2026 | 20:00
19:54
Šport  |  Tekme
BOJ ZA MALI GLOBUS OSTAJA ODPRT

Domen Prevc leti kot neustavljiv: trikrat premagal konkurenco v Vikersundu!

Naš skakalni as je spet na vrhu.
20. 3. 2026 | 19:54
19:44
Bulvar  |  Zanimivosti
ZDRAVILA

Nič več negotovosti v nobenem delu telesa: strokovnjaki bi demenco zdravili z Viagro

Iskanje novih načinov uporabe že obstoječih zdravil postaja ena najbolj obetavnih poti sodobne medicine.
20. 3. 2026 | 19:44
19:12
Bralci
KRŠENJE PRAVIL

Bralec opozarja: to početje na zasebnih zemljiščih ni dovoljeno

Zakonodaja določa, da je za vstop na zasebno zemljišče praviloma potrebno soglasje lastnika, še posebej na obdelovalnih površinah.
20. 3. 2026 | 19:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki