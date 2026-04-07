Nove srhljive podrobnosti: napad na dijakinjo prenašal v živo

15-LETNI DIJAK

Petnajstletni Slovenec se je na spletu pogovarjal z Madžarom. Žrtve, ki jo je porezal s kuhinjskim nožem, ni poznal.

Ob prijetju na šoli so mu madžarski policisti zasegli telefon, računalnik in internetni ključek, osumljen je poskusa umora kot sostorilec, saj naj bi podpiral slovenskega napadalca. FOTO: Madžarska policija

Tri mesece za tem, ko je 15-letni dijak Srednje zdravstvene šole Murska Sobota med poukom z nožem porezal starejšo sošolko, je znanih čedalje več srhljivih podrobnosti. Na platformi Discord, namenjeni računalniškim igram, si je dijak redno dopisoval z enako starim državljanom Madžarske in še dvema mladoletnima Slovencema. Platforma je zasnovana predvsem za igričarje, a je zelo priljubljena med ljudmi, ki želijo preprost in učinkovit način komuniciranja z drugimi. Skupaj so se tako trije mladi Slovenci in Madžar prek aplikacije pogovarjali med drugim tudi o zelo nevarnem početju. Madžarska ...